В Приморском крае РФ полицейского приняли за «дикое животное» и застрелили

В Приморском крае возбудили дело об убийстве по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) после того, как во время охоты мужчина выстрелил в своего знакомого, приняв его за «дикое животное».

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, погибший — 35-летний участковый из города Артема в Приморском крае.

По версии следствия, 2 августа в лесу у села Смяличи охотник выстрелил из карабина в своего друга, который стоял поодаль. Мужчина принял знакомого за «дикое животное». От огнестрельного ранения полицейский умер.

Подозреваемый дал признательный показания, сказано в сообщении ведомства. // МК