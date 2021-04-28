В результате пожара в рижском хостеле погибли восемь человек

Еще девять человек пострадали.

Утром 28 апреля в одном из хостелов в центре Риги произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще девять человек пострадали, сообщает Delfi.

Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 5:00 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного дома на ул. Меркеля. Площадь возгорания составила около 140 кв. м.