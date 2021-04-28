В результате пожара в рижском хостеле погибли восемь человек
Еще девять человек пострадали.
Утром 28 апреля в одном из хостелов в центре Риги произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще девять человек пострадали, сообщает Delfi.
Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 5:00 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного дома на ул. Меркеля. Площадь возгорания составила около 140 кв. м.
На месте работали более 50 пожарных.
Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных.
Ugunsgrēkā hostelī Rīgas centrā gājuši bojā astoņi cilvēki. https://t.co/YZXIJaCWUS pic.twitter.com/e3l24HXnTe
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021
На месте пожара обнаружены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего были эвакуированы 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство жителей — иностранцы.
В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализированы с ожогами, остальные — с отравлением продуктами горения.
Спасатели продолжают работы на месте пожара. Движение транспорта по улице, где расположен хостел, перекрыто. // LB.ua