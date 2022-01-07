В РФ умер от коронавируса бывший начальник российского Генштаба

Бывший начальник российского Генштаба, генерал армии Анатолий Квашнин умер на 76 году жизни в Москве. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, его цитирует ТАСС.

Квашнин командовал федеральными войсками в Чечне во время первого этапа первой Чеченской войны в 1994 году после отстранения генерал-полковника Алексея Митюхина, уволенного с должности через 5 дней после назначения после первых военных неудач.

Российская армия в начале — конце 90-х годов была фактически небоеспособна. При нём федеральные войска потерпели несколько значительных поражений в боях с сепаратистами. Разработанный им и министром обороны Павлом Грачёвым план новогоднего штурма Грозного его подчинённый генерал Лев Рохлин позднее назвал «планом гибели войск» и «преступной авантюрой». Позднее был командующим Северо-Кавказского военного округа, а с июня 97 года — начальником Генерального штаба.

После службы в армии был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 10 лет входил в Совет безопасности России.