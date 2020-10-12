В России 18-летний внук поссорился с бабушкой – трое убиты, еще трое ранены

Восстановлена хронология расстрела в Боре: 18-летний поругался с бабушкой

Телеграм-канал 112 сообщил подробности о стрельбе в городе Бор Нижегородской области, где погибли трое и получили ранение еще три человека.

По информации канала, 18-летний Данил (или Даниил) Монахов поругался со своей бабушкой во дворе дома, после чего выстрелил в нее.

«На крики прибежал сосед, и парень выстрелил и в него», — говорится в сообщении.

После этого молодой человек схватил два ружья и убежал на остановку. Там он снова открыл стрельбу, убив одного человека и ранив троих. Также он произвел выстрелы в сторону пассажирского автобуса, однако в нем никто не пострадал. Затем стрелок сбежал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства людей. По последним данным, погибли трое мужчин, ранены три женщины. Вооруженного подозреваемого ищут СОБР и ОМОН. // МК