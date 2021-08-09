В России 6-летний мальчик выстрелил матери в голову из ракетницы

Ребенок игрался предметом, который был похож на шариковую ручку, и оглушил мать, узнали журналисты.

В российском городе Красноярск 6-летний мальчик в пятницу, 6 августа, на прогулке нашел на улице охотничью ракетницу, зашел в автобус вместе с матерью, игрался опасным предметом – клацал ручкой, а потом выстрелил матери прямо в лоб.

Все думали, что подобранный на улице предмет – обычная шариковая ручка, рассказала пострадавшая мать Наталья «ТВК Красноярск».

По словам женщины, она обычно не разрешает ребенку брать с земли мусор, а в тот день упустила этот момент.

Мать отметила, что выстрел произошел тогда, когда им нужно было выходить из автобуса.

«Мы ехали в автобусе, сын щелкал ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг – яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу…», – добавила собеседница.

Первой ее мыслью было то, что взорвался мобильный. После выстрела ребенок кричал: «Мама, ты будешь жить?». Женщина отметила, что сама не понимала, выживет или нет.

Наталья пожаловалась, что ее оглушило, ничего не было слышно, а пассажиры автобуса даже не пришли на помощь. Женщине помогли сотрудники кафе, которое находилось возле места происшествия.

После выстрела у женщины появились гематомы и синяки.

Позже выяснилось, что в руках ребенка оказалась охотничья ракетница, с помощью которой сигнализируют о произошедшей беде или отпугивают зверей. Ракета может пролететь более 15 метров.

Охотничью ракетницу в России можно свободно купить в офф-лайн или в онлайн-магазинах. // УНИАН