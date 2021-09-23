В России бывший министр убил жену и пытался зарезать себя

Экс-министр нанес смертельные травмы своей супруге в ходе бытовой ссоры, а после попытался убить себя, но не очень успешно.

Бывшего министра сельского хозяйства российской республики Тува Юрия Тыт-оола заподозрили в убийстве жены, а затем попытке самоубийства.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Тыт-оола подозревают в убийстве супруги во время бытовой ссоры: он ударил жену, нанеся ей открытую черепно-мозговую травму. В результате конфликта женщина умерла на месте. По словам соседей, они слышали женские крики о помощи. После убийства подозреваемый совершил попытку суицида.

По данным «Газеты.ру», инцидент произошел 22 сентября. Правоохранители нашли вечером в квартире труп женщины с признаками насильственной смерти. А рядом лежал Тыт-оол с колото-резаным ранением груди.

«В настоящее время Тыт-оол находится в реанимации. Из-за его крайне тяжелого состояния следователи пока не могут его опросить и выяснить обстоятельства произошедшего. Криминалисты проводят осмотр квартиры, там найдено несколько предметов в крови, поэтому пока не установлено, чем подозреваемый мог ударить жену», — пишет «Лента.ру».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Чем запомнился Юрий Тыт-оол

Тыт-оол руководил сельским хозяйством Тувы в 2015 году. Перед этим он был главы администрации Тес-Хемского района этой российской республики. В июле 2016 года его арестовали по обвинению в мошенничестве на прежнем месте работы и отправили в отставку с должности министра.

В 2019 году экс-министра приговорили к четырем годам лишения свободы, но позже срок снизили до двух лет и восьми месяцев. Это наказание Тыт-оол отбыл. // УНИАН