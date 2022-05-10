В России четвертый губернатор за день объявил об отставке

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев объявили, что досрочно уходят с должности.

Слова Радаева приводятся в телеграм-канале областного правительства, который после войны в Украине переименовался в «Пул Z 64». «Я 10 лет возглавлял Саратовскую область <…> Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — сказал чиновник.

Евстифеев объснил отставку «истечением срока [своих] полномочий». В прощальном посте он поблагодарил президента Владимира Путина «за оказанное доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях».

10 мая в отставку ушли глава Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Рязанский губернатор Николай Любимов обещал не выдвигаться на следующие выборы в сентябре 2022 года. // Медиазона