В России десятки собак погибли в сгоревшем приюте для животных:

В российском Новосибирска утро воскресенья, 13 декабря, начался с пожара в собачьем приюте «Верность» на улице Якушева. Огонь охватил вольеры и кухню (по предварительным данным, там и находился источник возгорания).

Как сообщил местный ресурс Сиб.ФМ, общая площадь пожара составила 60 кв.м.

В приюте на момент возгорания находились около 200 собак, из которых 140 удалось вывести из помещения, количество погибших — уточняется (сначала речь шла о шестерых животных). Однако и выжившие собаки получили сильные ожоги, некоторые умирали до оказания им помощи.

Также в пожаре сгорели все корма, поэтому приюту требуется помощь.

В настоящее время волонтеры ищут троих самоедов, которые могли сбежать при пожаре. Одного беглеца удалось найти, он серьезно пострадал от огня. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»