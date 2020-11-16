В России фельдшер «скорой» пять дней жил с телом убитого им друга

Спустя 5 дней он выбросил тело в подъезде

В Зеленограде по подозрению в убийстве мужчины задержан фельдшер скорой помощи. По данным следствия, он расправился со своим знакомым.

Как сообщает РЕН ТВ, медик повздорил со своим приятелем и в ходе ссоры проломил ему голову железным предметом. Однако он не стал вызывать полицию и проживал в квартире с трупом следующие пять дней.

Затем подозреваемый вытащил тело в подъезд, где его и обнаружили соседи. ПО данным телеканала, задержанному 32 года, он работал в скорой помощи в подмосковных Химках. // МК