В России глава отдела полиции расстрелял подчиненных за плохую работу

В отделе «Зареченский» УМВД Казани разъяренный начальник открыл пальбу по подчиненным.

Видео происходящего появилось в соцсетях. На нем показано, как мужчина в форме сотрудника полиции ведет стрельбу из винтовки. В какой-то момент женщина, оказавшаяся на прицеле, спряталась за открывшейся дверью кабинета.

Начальник отдела полиции «Зареченский» полковник полиции Тарас Дорошкевич так пытался «вразумить» дознавателя лейтенанта Айгуль Хакимову.

Отмечается, что мужчина мог вести стрельбу из пневматической винтовки. Как сообщает сайт KP.RU, Дорошкевич стрелял в подчиненных за плохие показатели по работе. В итоге ранения получили трое полицейских — двое мужчин и одна женщина.

Официального комментария по инциденту от МВД Татарстана пока не поступало. // МК