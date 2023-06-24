«Что ж ты, фраер, сдал назад…»: «недонаполеон» Пригожин заявив про припинення «походу» на Москву

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу .

“ПВК “Вагнера” хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців”, – йдеться у повідомленні.

Прес-служба Пригожина стверджує, що нібито зараз “настав той момент, коли кров може пролитися”.

“Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони. І йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом”, – додають у представництві Пригожина.