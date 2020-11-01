В России мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату на рынке

В России, в городе Ковров, на рынке произошел конфликт между тремя гражданами, был взрыв, в результате которого три человека пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД РФ в регионе.

В паблик в Telegram отмечают, что человек в костюме Деда Мороза подорвал гранату, передает УНН.

1 ноября в 10:30 утра в полицию г. Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре “Рынок Октябрьский”. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщается в местных пабликах, мужчина в костюме Деда Мороза подорвал на рынке гранату, причиной стала ревность.