В России мужчина жестоко убил женщину и ее несовершеннолетних детей

В Пермском крае сейчас разыскивают сбежавшего подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее детей.

Как сообщает региональный главк СКР, тела 41 летней женщины, а также ее 12-летней дочери и 16-летнего сына были обнаружены сегодня утром в поселке Октябрьский в частном жилом доме.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».

У следствия уже есть подозреваемый. Это Алексей Горбунов 1980 года рождения. О мотивах столь зверского поступка мужчины пока ничего не сообщается. Подозреваемый находится в розыске. // МК