В России нашли расчлененное тело 28-летней девушки
На останки наткнулся местный житель, когда выгуливал собаку.
В Кемеровской области России нашли расчлененное тело 28-летней девушки.
Об этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.
Отмечается, что на жуткую находку наткнулся житель города Ленинска-Кузнецкого, когда выгуливал собаку в районе Лесного городка.
«Мужчина увидел несколько полиэтиленовых пакетов, а когда их развернул, в них оказались части тела. Останки пролежали в пакетах около четырех месяцев», – говорится в сообщении.
Сообщается, что предположительно, убитую звали Альбина Штерн. Девушка была наркозависимой и часто находилась в реабилитационных центрах. По предварительной версии, ее мог убить сожитель. В последнее время у пары часто случались конфликты во время совместных пьянок. // УНИАНTweet