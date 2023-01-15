В Японії жінка на смерть вдавилася їжею, не дочекавшись страти

Кілька років тому японку було засуджено за вбивство двох чоловіків.

В Японії засуджена до смертної кари Міюкі Уета померла, задихнувшись їжею в тюремній їдальні. Про це пише The Japan Times.

За інформацією Міністерства юстиції Японії, жінка була засуджена за пограбування і вбивство двох чоловіків в 2009 році. Її засудили до смертної кари, яка, як це часто буває, відкладалася роками, зокрема через постійні апеляції.

У суботу, 14 січня, 49-річна Уета втратила свідомість під час прийому їжі в хіросімській в’язниці. Її доставили в лікарню, де медики констатували смерть від задухи. // УНІАН