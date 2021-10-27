За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1123 человека, сообщает федеральный оперштаб. Это новый максимум суточной смертности с начала пандемии.

Всего, по официальным данным, в стране от вируса умерли 233 898 человек.

К утру 27 октября выявлены 36 582 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 8 352 601 человека.

Выздоровели 7 242 735 человек, в том числе 29 151 человек выписались из больниц за последние сутки.