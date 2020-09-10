В России осуждены двое админов паблика АУЕ

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима Николая Бабарика, создавшего паблик во «ВКонтакте» на тему АУЕ.

Об этом сообщает «TJournal».

Дело открыли по статьям о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе, а также возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. По делу проходили трое фигурантов: Николай Бабарика, его жена Наталья и друг семьи Артём Зуев.

Наталья Бабарика получила 4 года условно, Зуев – 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Также фигурантам дела запретили администрировать сайты: Зуеву и Наталье Бабарике на 3 года, Николаю Бабарике – на 4 года.

Следствие посчитало, что Николай Бабарика создал группу в ноябре 2011 года и в период до мая 2018 года опубликовал в ней около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к экстремизму.

Наталья Бабарика вступила в созданную мужем группу в 2017 году, она «распространяла предметы с символикой движения», продавала их и администрировала сообщество, утверждает следствие.

Зуев с марта по сентябрь 2017 года «систематически предоставлял» свой аккаунт Наталье Бабарике для администрирования группы и общения с подписчиками. Кроме того, в июне 2017 года он создал паблик, где публиковал материалы о движении и продавал товары с символикой АУЕ. Генпрокуратура сообщила, что «пресекла деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества» в мае 2018 года.

Напомним, что в России признали движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») экстремистским и запретили на территории страны. У движения больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах РФ. Силовики считают, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса». // Преступности.НЕТ