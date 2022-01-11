В московскую церковь ворвался бородач в розовом платье, вооруженный ножами

В храм Казанской Песчанской Иконы Божией Матери в московском районе Измайлово ворвался мужчина с длинной бородой и в женском платье. С собой у него были ножи. Инцидент произошел еще 10 января.

Как рассказал заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич, незваного гостя быстро обезвредила охрана. Затем мужчину передали в больницу.

По данным телеграм-канала Baza, странный человек попытался напасть на свечницу в храме. Перед входом он перекрестился. Очевидцы же говорят, что мужчина был в неадекватном состоянии. Он прощался с кошками и разговаривал с некими несуществующими персонажами.

Кроме того, он пытался напасть на женщину, но этого у него не получилось. В итоге задержанного мужчину передали бригаде психиатрической помощи. Пострадавших нет. До этого сообщалось о том, что напавший на храм человек, возможно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. // МК