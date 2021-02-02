В России педофил заставлял школьника приходить к нему домой

Мужчина познакомился с 14-летним парнем в соцсетях и при встрече фактически похитил его

Угрозами распространения интимного видео заставлял 14-летнего подростка приходить к себе домой насильник, задержанный подмосковными полицейскими. С жертвой педофил познакомился в социальных сетях, а потом фактический похитил школьника.

Как стало известно «МК», 31 декабря восьмиклассник Михаил (все имена изменены), житель одного из городов Подмосковья, сидел дома и бороздил просторы интернета. От скуки парень стал «лайкать» фото своих ровесников. На его «лайк» откликнулся мальчик по имени Иван. Ребята подружились в сети и стали переписываться, пытаясь найти общие интересы. А уже 5 января новые знакомые решили встретиться. Назначили место и время, и Михаил поехал на встречу.

Каково же было его удивление, когда вместо Ивана к нему подошел неизвестный мужчина. Приказав Мише молчать, «а то будет хуже», незнакомец усадил парня в свою машину и привез к себе домой. Удивление мальчика переросло в страх и он даже не пытался сопротивляться. Закрывшись с Михаилом в своей комнате (в другой отдыхала 80-летняя бабушка злодея), незнакомец заставил школьника заниматься с ним оральным сексом, все это снимая на мобильный телефон. А после педофил в приказном тоне объявил, что теперь Миша три раза в неделю будет приходить к нему домой, иначе видео, которое он снял, разошлет всем друзьям школьника. К страху подростка добавился и стыд, и ему пришлось повиноваться насильнику. Во время последних встреч педофил перестал довольствоваться оральным сексом и стал насиловать юношу. При каждом расставании негодяй напоминал о видео, чтобы поддерживать в мальчике страх.

30 января, в очередной раз вернувшись домой от этого «животного», Миша закрылся в комнате и заплакал. Это услышала старшая сестра мальчика и стала выяснять, что произошло. До этого она заметила, что в последнее время с братом что-то не то, а тут он еще и плачет. Мальчик не хотел рассказывать, но сестра была очень настойчивой и своего добилась. Мише было так стыдно, что он признался во всем только через мессенджер. Придя в ужас, девушка сразу же рассказала обо всем маме, и та обратилась в полицию с заявлением.

Опросив мальчика, полицейские быстро выяснили, куда возил его извращенец. Задержать подонка не составило труда. Задержанным оказался 31-летний нигде не работающий, ранее неоднократно судимый житель этого же города. На допросах он признал свою вину. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», решается вопрос об аресте подозреваемого.