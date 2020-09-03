В России пенсионер расстрелял семью соседей

В Кемеровской области пожилой мужчина в ходе конфликта использовал ружье, применив его против целой семьи, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что пенсионер достал ружье из-под пальто, ударил им женщину, а потом выстрелил в ее мужа и сына.

В итоге мужчина убил отца семейства, а его 14-летнего сына ранил в плечо. Тот был экстренно госпитализирован.

«Вести» сообщают, что инцидент произошел в городе Топки 28 августа. Открывшему огонь мужчине 72 года. Он враждовал с соседями давно, но в этот раз у него сдали нервы. Причина конфликта пока неизвестна. Местное издание province.ru сообщает, что причиной конфликта могло быть поведение детей семьи, коих кроме ранено парня было еще двое.

Сейчас пенсионер задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. // МК