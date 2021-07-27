В России женщина сгорела, пытаясь сжечь машину мужа

47-летняя жительница Каширского района Подмосковья после празднования Дня Военно-Морского флота, попыталась сжечь машину своего мужа, но в итоге сгорела сама. Все попытки супруга спасти жену не увенчались успехом — женщина погибла.

Трагедией закончилось застолье, посвященное празднику — Дню ВМФ, который отмечался 25 июля. У супругов был двойной праздник — вернулся домой 40-летний глава семейства, трудившийся дальнобойщиком.

Муж и жена накрыли стол в частном доме и сели праздновать. Вскоре разогретая алкоголем женщина устроила благоверному скандал. Суть ее претензий состояла в том, что из-за своей работы он редко бывает дома и мало времени уделяет домашним делам и лично ей.

Конфликт перерос в шумную ругань, и мужчина не заметил, как жена оказалась рядом с его машиной «Тойота Королла» с канистрой бензина в руках. Она облила машину и кричала, что подожжет ее. Поняв, что угрозы не безосновательны, супруг попытался успокоить жену, отведя ее в сторону. «Ты пьяная, остынь, тебе надо поспать, потом поговорим», — успокаивал он ее.

После этого женщина взяла канистру и ушла в отдельно стоящую постройку, закрыв за собой дверь. Еще немного постояв на улице и видя, что жена не предпринимает новых попыток поджечь машину, мужчина зашел в дом. А через некоторое время он услышал громкий хлопок. Выбежав на улицу, дальнобойщик увидел, что в сарае начался пожар. Супруг начал носить воду из колодца и тушить огонь. Кто-то из соседей вызвал пожарных. Когда те приехали, мужчине удалось погасить пламя, но когда все вместе вскрыли дверь и зашли в сарай, то обнаружили на диване женщину без признаков жизни. Медики лишь констатировали смерть.

После проведения судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что смерть наступила от отравления угарным газом.

Как предполагает муж погибшей, она могла закурить в сарае, а поскольку ее одежда была тоже в бензине и рядом стояла канистра, то для начала пожара достаточно было малейшей искры. У женщины остался взрослый сын, который живет отдельно.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. // МК