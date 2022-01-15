В России по запросу США задержали хакеров REvil. Один из них взломал Colonial Pipeline
В России задержали хакеров по запросу США. Один из них взломал Colonial Pipeline
В России задержали участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Один из них причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома.
Хакеры были задержаны ФСБ по запросу США в рамках договоренностей по кибербезопасности.
«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан в пятницу, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-вымогателей, предстали перед судом», — заявила она.
По ее словам, американские власти надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием.
«Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали — таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом», — добавила представитель администрации.
Напомним, 8 мая компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием DarkSide.
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline США заплатили хакерам 5 млн долларов в криптовалюте.