В России подростки открыли стрельбу в детском лагере

В Новосибирской области группа подростков ворвалась в палаточный лагерь и открыла стрельбу. Инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района.

Об этом сообщает «Российская газета». Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Сообщается, что в лагере отдыхали около 50 детей под присмотром специалистов Болотнинского молодежного центра. Когда началась стрельба, все обитатели лагеря были на речке.

Подростки стреляли в воздух. В результате никто не пострадал, но и дети, и воспитатели были сильно напуганы, сообщили в СК.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявших. Им могут вменить статью «Хулиганство с применением оружия». // МК