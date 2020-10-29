В России раскрыли убийство шваброй 14-летней давности

Помог свидетель, решивший заговорить

Женщина, которая забила до смерти бывшую свекровь, ответит за содеянное спустя 14 лет. Что не поделили дамы и что именно привело в ярость задержанную, выясняет следствие.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, оперативниками была задержана подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека в 2006 году.

По данным следствия, 6 ноября 2006 года в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело женщины с множеством травм, от которых она и скончалась. Установить преступника по «горячим следам» тогда не удалось, и уголовное дело превратилось в «висяк».

Следователи и криминалисты решили изучить уголовные дела прошлых лет — вдруг тогда где-то что-то недоработали? И когда наткнулись на эти материалы, то поняли, что в этом деле исчерпаны не все возможности для установления злодея. Производство по нему возобновили. И результат не заставил себя долго ждать.

Оперативникам удалось выйти на важного свидетеля, который прямо указал на человека, совершившего это преступление. Им оказалась 57-летняя гражданка Литвы, уроженка города Иваново, которая вскоре и была задержана. 14 лет назад она была сожительницей сына погибшей, и все вместе они проживали в Балашихе. Женщина злоупотребляла спиртными напитками и на этом фоне часто случались скандалы. Так было и в этот раз.

В пылу разгоревшейся ссоры она схватила швабру и более десяти раз нанесла удары погибшей. Как стало известно «МК», невестку сыщики подозревали и тогда, но по всей видимости, доказать ее виновность не получилось, и женщину отпустили. После этого она переехала в Ленинградскую область, где. Следователи пытаются разобраться, почему свидетель заговорил только сейчас. Возможно, причина – банальный страх или нежелание связываться с правоохранителями.

В ближайшее время по ходатайству следствия судом в отношении задержанной будет избрана мера пресечения. // МК