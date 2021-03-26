В России родителей осудили на 3 года за истязание детей

В Следственном комитете по Архангельской области сообщили, что суд приговорил к трем годам лишения свободы супругов из Онежского района по обвинению в истязании приемных детей.

В частности, было установлено, что безработный 44-летний мужчина и его 41-летняя жена с 2011 и 2019 года по предварительному сговору издевались над мальчиком и девочкой, избивали их подручными предметами, оскорбляли, запугивали возвращением в детский дом.

Как только об этом узнали в школе, детей забрали из приемной семьи. Они рассказали, что в качестве наказания их могли не кормить, выставляли на мороз без одежды и так далее.

Семейная пара свою вину не признала. Помимо трех лет лишения свободы каждого из них оштрафовали на 500 тысяч рублей в пользу каждого из детей. // МК