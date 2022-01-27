В России родители пропавшей девочки признали убийство — мешала «спариваться»

Телеграм-канал Shot сообщает подробности об очной ставке 22-летнего Спартака Бушуева и 34-летней Кристины Богдановой из Холма Новгородской области, которые заявили о пропаже ребенка.

Как сообщалось ранее, женщина, чьи старшие дети были изъяты из семьи ранее, заявила, что ее двухлетняя дочь исчезла. Правоохранители сразу заподозрили убийство, потому как заявители нервничали после приезда полиции и давали объяснения сбивчиво. Позднее в расположенной на участке печи был найдены обгоревшие кости, однако, по последним данным, они не принадлежат пропавшей девочке. Теперь же, согласно сообщениям источников, Бушуев и Богданова признали факт убийства ребенка, но обвиняют в нем друг друга.

В сообщении Shot говорится, что Бушуев (он не является родным отцом девочки) обвиняет в убийстве Богданову. По его словам, в день «пропажи» ребенка они парились в бане, но женщина надолго отлучилась, а потом заявила ему, что дочь пропала. Мужчина утверждает, что сожительница призналась в убийстве и что просила его помочь избавиться от улик. Также он заявил, что сожительница злоупотребляет алкоголем и постоянно оставляла детей одних подолгу.

Богданова, по словам источников, обвиняет в убийстве Бушуева: якобы именно он надолго отлучался из бани в тот день. Женщина утверждает, что сожителю мешала малолетняя девочка, так как она спала с ними на диване, а ему «нужно было по 2–3 раза». Также женщина заявила, что ранее выгораживала сожителя, так как не была уверена в его виновности, а что касается старших детей — никогда не оставляла их без присмотра. // МК