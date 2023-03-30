Росіянина, засудженого за антивоєнний малюнок доньки, затримали в Мінську

Засудженого за антивоєнний малюнок доньки росіянина Олексія Москальова, який втік з-під домашнього арешту, затримали в Мінську.

Про це повідомляють видання SOTA з посиланням на джерела, “Радіо Свобода”

Ймовірно, спецслужбам вдалося вирахувати місцезнаходження Москальова, щойно він увімкнув мобільний телефон.

Адвокат росіянина Дмитро Захватов не зміг точно підтвердити затримання свого підзахисного, але зазначив, що “за непрямими даними все так і є”. Захватов додав, що телефон Москальова зараз не відповідає.

Навесні 2022 року дочка Олексія Москальова, 12-річна Маша, намалювала на уроці ІЗО жінку, яка стоїть біля прапора України і загороджує дитину від ракет, що летять з боку Росії.

Вчителька малювання донесла про це директору школи, та звернулася в поліцію. У квартирі у Москальових пройшов обшук.

У соцмережах батька, який сам виховує доньку, поліція знайшла коментарі на підтримку України, а також карикатури на президента Росії Володимира Путіна. Після цього на Москальова спочатку склали протокол за статтею адміністративного кодексу про дискредитацію російської армії, оштрафувавши на 32 тисячі рублів, а потім порушили і кримінальну справу за цим самим звинуваченням.

Москальова помістили під домашній арешт, а його дочку відправили в реабілітаційний центр для неповнолітніх. У притулку в дівчинки забрали мобільний телефон, не дозволяючи спілкуватися з батьком і не допускаючи до неї правозахисників і волонтерів. // УП