В России суд арестовал мужчину, убившего родителей

Суд в Выборге избрал помещение под стражу в виде меры пресечения для обвиняемого в убийстве своих родителей молодого человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

6 октября 2021 года в квартире по улице Офицерской в городе Выборге Ленинградской области обнаружили тела мужчины 1958 года рождения и женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан сын погибших 1997 года рождения.

Следствие обратилось к суду с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде помещения под стражу. Суд ходатайство следственных органов удовлетворил. Теперь следователям предстоит разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что подозреваемый страдает психическим расстройством, прежде он уже привлекался к уголовной ответственности. // МК