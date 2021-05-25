В России тренер по кикбоксингу изнасиловал 15-летнюю ученицу в подсобке

В Башкирии в городе Ишимбай разыскивают мужчину, который вел секцию кикбоксинга в одной из местных школы и изнасиловал занимавшуюся у него 15-летнюю девочку.

По предварительным данным, тренер позвал школьницу в подсобное помещение под предлогом, чтобы она помогла ему заполнить документы. После этого он закрыл дверь на ключ, зажал воспитаннице рот рукой и надругался над ней.

Заплаканная девочка затем прибежала домой и рассказала обо всем родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы, сообщает РЕН ТВ.

Однако, пока ни в школе, ни по месту жительства полиция тренера не застала. Сейчас оперативникам раздали ориентиры на подозреваемого, ведутся его поиски. // МК