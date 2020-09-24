В России уборщица случайно выиграла выборы, хотя была техническим кандидатом

Теперь она должна вступить в должность, но «с документами ни разу делов-то не имела».

Фото со страницы Марины Удгодской в «Одноклассниках»

В Костромской области местная жительница Марина Удгодская случайно выиграла выборы на пост главы поселения. Об этом она рассказала изданию «Подъём».

По её словам, бывший глава Повалихинского сельского поселения Николай Локтев попросил её стать техническим кандидатом. Удгодская же на протяжении пяти лет работала в администрации уборщицей, и с 1 октября она должна вступить в новую должность.

Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич [прежний глава —прим.]. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали.

По данным Центральной избирательной комиссии, Удгодвская набрала 61,7% голосов, за неё проголосовали 87 избирателей, Локтев — 34,04%, за него отдали голоса 48 человек. По словам новой главы поселения, она «вообще без понятия, что в обязанности будет входить».

Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела.

Секретарь ЦИК Мария Гришина объяснила РИА «Новости», что Удгодская может отказаться от мандата, и тогда пройдут новые выборы. Однако за отказ занимать должность могут последовать санкции, в том числе возмещение расходов на проведение выборов, отмечает tjournal.