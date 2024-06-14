Чехія визначилась із майбутнім українських біженців: є два варіанти

Українцям запропонують перейти на довгострокове проживання у Чехії

Чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, який визначає два варіанти подальшого перебування в країні українських біженців. Про це пише Novinky.

Згідно з законопроєктом, тимчасовий захист для українців продовжено ще на рік, до березня 2026 року. Процедура оновлення візи буде така сама, як раніше: спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС.

Як і анонсувалося, українцям запропонують перейти на довгострокове проживання (dlouhodobý pobyt). Дозвіл надаватиметься на 5 років.

«Довгострокове проживання не замінює тимчасовий захист, але пропонує альтернативу для тих, хто хоче жити в Чехії тривалий час і відповідати умовам, які зазвичай повинен виконати іноземець, щоб отримати тут стандартний вид на проживання», – сказав віцепрем’єр-міністр Властіміл Валек.

Умови для отримання посвідки на проживання на п’ять років – безперервне перебування в Чехії з тимчасовим захистом протягом двох років, дійсний паспорт, відсутність проблем з законом, наявність роботи та економічна самодостатність (не отримує гуманітарну допомогу), зареєстроване місце проживання, діти відповідного віку мають відвідувати школу.

Властіміл Валек додав, що про масову видачу дозволів на довгострокове проживання не йдеться, їх отримають кілька десятків тисяч біженців.

Реєстрацію бажаючих перейти на довгострокове проживання розпочнуть орієнтовно в середині наступного року. Варто зазначити, що подаватися має вся родина. Щоб потім перейти на постійне проживання в Чехії, потрібно прожити тут п’ять років. У випадку тимчасового захисту рік зараховується як півроку. Законопроєкт ще має затвердити чеський парламент.

До слова, українські біженці, які мають статус тимчасового захисту, матимуть можливість отримати допомогу від Чехії у поверненні на батьківщину. Це, зокрема, стосується категорій осіб із серйозною інвалідністю або хворобою, яка потребує постійного або посиленого медичного догляду. Для таких біженців чеська влада планує виділити спеціальний медичний транспорт. Відповідний проєкт щодо повернення українців на батьківщину запускає чеське Міністерство внутрішніх справ, пише Irozhlas. // Главком