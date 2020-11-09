В России военнослужащий обезоружил офицера и застрелил трех человек

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем в России.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он (нападавший – ред.) забаррикадировался на территории части», — говорится в сообщении.

Сообщается, что власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме.

«Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там (на аэродроме – ред.) несколько погибших», — сообщили в пресс-службе администрации области.

В Telegram-паблик называют имя стрелка и сообщаются детали инцидента.

«Открыл огонь по сослуживцам в Воронеже — 20-летний Антон Макаров… В Минобороны заявили, что солдат был в суточном наряде», — пишет Mash.

Как отмечает Telegram-канал, около 5 утра призывник Антон Макаров с бомбардировочного полка воинской части 45117 «вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда». «Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера. К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата (он умер до 8 утра) и убежал из части», — говорится в сообщении.