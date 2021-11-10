В Москве бухгалтер зарезал любовницу, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры

Мужчина думал, что обеспечил себе алиби, но сыщики раскрыли его коварный план

Тело своей любовницы буквально искромсал москвич, пытаясь завладеть всеми деньгами зазнобы после продажи квартиры. Придуманное им алиби не сработало — анализ ДНК доказал его причастность к жестокому убийству.

Как стало известно «МК», в мае 2021 года 43-летний Сергей, уроженец Омска, работавший в Москве и.о. главного бухгалтера (все имена изменены), закрутил роман с коллегой Татьяной. Мужчина был женат, но это не помешало влюбленным.

40-летняя женщина проживала в 3-комнатной квартире на 9-Парковой улице вместе с больной мамой, за которой она ухаживала вот уже порядка 15 лет. Но летом мама скончалась, и Татьяна, с трудом переживающая горе, решила продать квартиру и уехать в другой регион, чтобы ничего не напоминало о трагедии.

Она поделилась с любовником своими планами и начала процесс продажи. Сергей как близкий человек, всячески помогал ей с оформлением, посещая разные инстанции. В эти моменты у «любящего» человека и возник коварный план, как завладеть всеми деньгами от продажи недвижимости.

Сразу после заключения сделки Татьяна передала на временное хранение Сергею 4 миллиона рублей, а оставшиеся 2,5 миллиона она собиралась отдать в качестве благодарности другим людям, помогавшим ей заключить сделку. Корыстный любовник не хотел терять и эту меньшую долю. Меркантильный негодяй, забыв о всех чувствах, решился на убийство своей любимой ради денег.

11 сентября он заехал за женщиной и под предлогом поездки в гости выманил ее из дома. Рассчитав свой маршрут, чтобы как можно меньше попадать под камеры видеонаблюдения, подонок сел с Татьяной на электричку и поехал в сторону города Балашиха. Выйдя на станции Кучино, Сергей повел любовницу в безлюдное место, где в гаражах около 26 раз ударил ножом, приготовленным заранее. Убедившись, что женщина мертва, мерзавец скрылся с места преступления. Он же заранее придумал себе алиби, оставив мобильный телефон в Москве и попросив знакомого прислать ему смс, чтобы геолокация показывала его якобы московское местоположение в момент убийства. О месте хранения оставшихся 2,5 миллиона в квартире убитой мужчина знал и намеревался их забрать чуть позже. Но планам убийцы не суждено было сбыться — через несколько дней душегуба задержали.

После обнаружения трупа Татьяны сыщики поминутно изучили маршрут ее передвижения в злополучный день, и Сергей все-таки попался на камеры вместе с ней. А в ходе оперативно-разыскных мероприятий операм удалось заполучить биологические вещества предполагаемого убийцы, которые в итоге совпали со следами, изъятыми с места преступления. После задержания Сергей не стал отпираться и признался в убийстве. В ходе обыска у него изъяли денежные средства, которые ему передавались на хранение.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело статьям УК РФ «Убийство» и «Разбой», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствие проверяет арестованного на причастность к другим аналогичным преступлениям.