В российской школе ученик зарезал одноклассника

В Махачкале один школьник смертельно ранил другого, сообщили в МВД.

В российском городе Махачкала (столица Республики Дагестан) в одной из школ ученик ранил ножом другого школьника.

Раненый мальчик скончался в больнице, сообщила ТАСС глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Собеседница добавила, что обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Подозреваемый доставлен в Кировский райотдел полиции.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Дагестан сообщили, что после случившегося начато производство по ст. 105 Уголовного кодекса России – «Убийство».

Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый и погибший – ученики 9 класса школы №51.

В школе 15-летний ученик Асанали Османов зарезал одноклассника Джабраила Хаджиханова, сообщил Telegram-канал «112».

«…Османов и его ровесник… Хаджиханов давно недолюбливали друг друга. Часто ссорились и дрались. В этот раз Асанали пришел в школу с ножом. Случилась очередная размолвка. Османов выхватил оружие и пырнул своего оппонента», – отмечается на канале. // УНИАН