В Российском Кызыле уголовник убил сестер 9 и 14 лет

В Туве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух детей.

Как сообщили в Следственном комитете, у дома №37/3 по улице Лопсанчапа в Кызыле были найдены тела двух сестер с многочисленными травмами. «9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, — добавили в СК, — а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении».

Подозреваемый — 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних. Подробности уточняются. // МК