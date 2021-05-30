У США невідомі розстріляли людей на концерті: двоє загинули, понад 20 поранені

Невідомі нападники відкрили вогонь по натовпу під час концерту у американському місті Хайаліа (штат Флорида). Внаслідок стрілянини загинули щонайменше двоє людей, понад 20 поранено.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію та місцеві ЗМІ.

За словами начальника поліції Маямі-Дейд Альфредо Раміреса III, близько опівночі до нічного клубу в Хайаліа під’їхав білий Nissan Pathfinder. З авто вийшли три людини з автоматами і пістолетами і почали хаотичну стрілянину в бік натовпу.

«В результаті від 20 до 25 постраждалих з вогнепальними пораненнями, двоє померли на місці події», — додав представник поліції.

Поранені були доставлені в різні лікарні міста. За даними поліції, щонайменше один з госпіталізованих перебуває в критичному стані.