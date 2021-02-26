В российском Шлиссельбурге «авторитеты» устроили «разборку девяностых» с автоматами и убийством

Город выбрали для «стрелки», потому что там нет ОМОНа

Город Шлиссельбург в Ленинградской области обсуждает криминальную разборку в стиле девяностых. Поздно вечером 25 февраля в кафе «Баку» две группировки устроили перестрелку. Был убит один человек. И следы ведут вовсе не к местному бизнесу, а в Петербург.

Сейчас в соцсетях Шлиссельбурга воссоздают детали вчерашнего побоища. К заведению подъехал микроавтобус, оттуда вышли люди с оружием – в «Баку» у них, судя по всему, была «стрелка». На видео, появившемся в сети, заметно, что в кафе около двадцати человек, у всех есть оружие – автоматы, например. При этом накрыты столы и стоят кальяны. Стрельба шла минут пять, в итоге погиб 39-летний азербайджанец Габил Рашидов.

СК возбудил уголовные дела по факту убийства по предварительному сговору и незаконному обороту оружия. Была ли это местная разборка, или что-то покрупнее, связанное скорее с Петербургом? Может быть и то, и другое.

Во-первых, погибший Рашидов жил в Петербурге, а не в Ленобласти. Во-вторых, злосчастное «Баку» находится на Затонной, 8, а совсем рядом – по адресу Затонная, 2 – рынок «Кондор». Это маленький и довольно захудалый торговый центр, где периодически выключают электричество. Здесь занимаются мелочевкой: ремонтом одежды, телефонов. Говорят, место более-менее оживает, когда пенсионерки в сезон торгуют у здания овощами с огородов. Едва ли это тот куш, за который дрались в «Баку». Скорее, это была «выездная сессия», которые в Петербурге обычно пересекает полиция.

Жители Шлиссельбурга историей не удивлены. «Баку» они называют не иначе как притоном, а ещё отмечают, что в городе почти нет правоохранителей – быстро приехать на место перестрелки было некому. «В Шлиссельбурге, как и в Кировске, и во Мге ОМОНа нет! – негодующе пишет житель Юрий. – И полиции-то толком нет, а уж ОМОН пока из Питера доедет».

В Петербурге такие драки обычно проходят на «Апраксином дворе». Это своеобразный «торговый центр» на Садовой улице, в двух шагах от Невского – и одно из самых криминальных и маргинальных мест в городе. Например, массовая драка с перестрелкой «между уроженцами одной из среднеазиатских республик» случилась на «Апрашке» в октябре 2020 года. Рано утром 20 октября полицейские Центрального района выехали на место после звонка о стрельбе. Тогда никто не умер – стреляли из травмата, 51-летний мужчина попал в больницу с повреждениями. Но задержали и отправили в отделение шестнадцать человек, возбудили дело.

За год до этого, осенью 2019, полицейские также обнаружили у «Апрашки» кровь и гильзы от оружия. Тогда, по ряду свидетельств, полсотни приезжих окружили один автомобиль и начали его бить битами. Полиция задержала двенадцать человек.

В Шлиссельбурге нечего и мечтать о такой оперативной реакции правоохранителей. Кроме того, азербайджанская диаспора считается сильнейшей в Петербурге, там могут делить серьёзный бизнес – а не один рынок в Ленобласти. // МК