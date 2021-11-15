В российском заповеднике с тушами 13 оленей задержали браконьеров – судью, пристава и ФСБшника

В Якутии возбудили дело о браконьерстве в местном резервате Сюгджэр (часть 2 статьи 258 УК). МВД передало его расследование отделу СК по Нюрбинскому району, сообщили в прокуратуре республики.

Пятерых человек с тушами 13 северных оленей и одного соболя задержали во время рейда в начале ноября в зоне абсолютного покоя, где охота запрещена. Среди них были сотрудники правоохранительных органов, говорили в министерстве экологии Якутии.

В это время на севере Нюрбинского района проходила миграция Лено-Оленекской популяции диких северных оленей, рейды проходили для их защиты.

По данным SakhaDay и «Якутска вечернего», речь шла о председателе Нюрбинского районного суда Дмитрии Иванове, сотруднике ФСБ Арнольде Герасимове и судебном приставе Григории Иванове.

Неназванный источник SakhaDay утверждает, что охотников задержали 9 ноября в 10 км от приграничной территории резервата, а сами они говорили, что убили оленей на приграничной территории, заблудились в пургу и попали на охраняемую территорию.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что дело возбудили по факту охоты. Есть ли в нем фигуранты, пока неизвестно. // Медиазона