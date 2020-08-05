В Сочи медведи загрызли 11-летнего мальчика

В сочинском посёлке Дагомыс 11-летний мальчик стал жертвой нападения двух диких медведей.

Как оказалось, хищники проживали в вольере, на территории земельного участка, который был арендован одной из коммерческих организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает сайт СУСК России по Кубани. Установлено, что трагедия произошла вечером 4 августа. Как оказалось, ребенок пролез к вольеру через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения. Когда мальчик подошел к вольеру, животные напали на него и растерзали.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика. Теперь следствие устанавливает обстоятельства трагедии, включая правомерность содержания диких животных. // МК