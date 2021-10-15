В России количество случаев COVID-19 и смертей за сутки достигло нового максимума за всю пандемию

В России в пятницу было зафиксировано два антирекорды за все время пандемии: по количеству новых заражений и по количеству смертельных случаев. Заболели 32 196 человек, умерли 999 человек.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Российской Федерации за последнюю неделю дважды был обновлен антирекорд по количеству больных: накануне в четверг, когда было обнаружено 31 299 случаев, и в пятницу.

Количество смертей от коронавируса возросло за сутки на 999 против 985 случаев днем ранее, до 221 313, и это также новый максимум с начала пандемии.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 925 тыс. 176 случаев коронавирусной инфекции.

Ситуация в регионах

В частности, за сутки всего случаев COVID-19 обнаружили 2 632 — в Санкт-Петербурге, 2 110 — в Московской области, 791 — в Самарской области, 695 — в Нижегородской области, 668 — в Воронежской области.

За последние сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 — в Краснодарском крае, по 38 — в Нижегородской и Свердловской областях, 35 — в Республике Башкортостан.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129 случаев. Всего в городе умерло 30 021 человек.