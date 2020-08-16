В Сомали боевики напали на отель, погибли более 10 человек

В Сомали боевики совершили нападение на один из отелей столицы Могадишо.

В результате нападения погибли более десяти человек, более 30 человек получили ранения, пишет местное издание Somali Guardian.

Сообщается, что рядом со зданием взорвался заминированный автомобиль, а затем вооруженные люди захватили отель.

После этого террористы забаррикадировались на верхних этажах в здании отеля и вели стрельбу по прибывшим на место правительственным силам.

«В отеле Elite на пляже Лидо произошел взрыв заминированного автомобиля. В здании ведется сильный огонь», — сообщил Deutsche Welle полицейский Адан Ибрагим.

BREAKING — Huge explosion and gunfire at the Elite Hotel at Liido Beach in #Mogadishu. pic.twitter.com/YGPoEnbM56 — SV News (@SVNewsAlerts) August 16, 2020

По его словам в числе погибших — двое охранников отеля, но количество жертвы может увеличиться, так как боевики могли захватить заложников. За нападением стоят боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабааб».

Среди жертв есть правительственные чиновники Сомали. В числе пострадавших называют министра общественных работ Ахмеда Вашингтона, знаменитую в Сомали певицу Фаизу Бела и других известных людей.

Напомним, в прошлом году в результате нападения на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге Сомали погибли не менее 33 человек. Среди погибших были два журналиста, кандидат в президенты на региональных выборах и сотрудник агентства ООН. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»