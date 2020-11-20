В результате переговоров захватчик освободил заложников. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

В Тбилиси освободили всех заложников и задержали захватчика.

Об этом сообщает телеканал rustavi2.

Как сообщается, в результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников.

После этого полиция задержала и самого злоумышленника, сообщила глава департамента МВД Грузии по связям с общественностью Нино Гиоргобиани.

Сейчас на проспекте, где произошел инцидент, мобилизовано большое количество силовиков. Они перекрыли дорогу, и гражданам, живущим в близлежащих зданиях, временно запрещено передвигаться.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и разбой. // УНИАН