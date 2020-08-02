В ДТП в районе египтских пирамид Гизы микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

В столице Египта Каире микроавтобус упал в оросительный канал вместе с пассажирами.

В результате падения погибли восемь человек, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

По его информации, инцидент произошел в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы.

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семерых человек спасателям удалось вызволить из воды живыми. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»