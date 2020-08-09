В центре Минска протестующие начали возводить баррикады

В центре Минска неспокойно. Предварительно, пострадали минимум два человека.

В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу протестующих в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by, ссылаясь на слова очевидца.

«Человек упал — к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает «Убийцы!», — говорится в сообщении.

Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих, один человек без сознания, в крови — его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает «МБХ медиа«.

Предварительно, пострадали минимум два человека. «Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки», – добавляют СМИ.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.

УНИАН