В центре Минска протестующие начали возводить баррикады

В центре Минска неспокойно. Предварительно, пострадали минимум два человека.

В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу протестующих в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by, ссылаясь на слова очевидца.

«Человек упал — к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает «Убийцы!», — говорится в сообщении.

Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих, один человек без сознания, в крови — его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает «МБХ медиа«.

Предварительно, пострадали минимум два человека. «Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки», – добавляют СМИ.

УНИАН

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