В туалете московского парка Горького нашли женщину с перерезанным горлом

Жестокое преступление совершено на территории главного парка страны. Сейчас московские правоохранители разбираются с убийством женщины.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в туалете на территории «Нескучного сада» было обнаружено тело женщины.

Источники говорят, что на шее жертвы видна рана от острого предмета. При осмотре места происшествия был найден и нож.

Сотрудники охраны парка, которые обнаружили труп женщины, говорят, что на вид погибшей 25-30 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства случившегося. // МК