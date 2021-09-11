В Турции избили и развенчали вора «в законе» Джейрана Хонского

В Турции в ходе разборок между грузинскими ворами «в законе» избили и развенчали криминального авторитета Джейрана Кинцурашвили (Джейрана Хонского), сообщает «Прайм Крайм».

Отмечается, что причиной конфликта стал финансовый спор с ворами из Кутаиси, которые пришли домой к Джейрану.

Конкретно к Джейрану Хонскому пришли воры «в законе» Рамаз Дзнеладзе, Бесо Купрашвили и Малхаз Мгалоблишвили. Джейран нервно отреагировал на визит, вследствие чего испытал физическое воздействие со стороны Дзнеладзе. Джейран ответил, повалив Рамаза, и принялся избивать, но за поверженного вступился Купрашвили. Вдвоем с Дзнеладзе они «проучили» Джейрана. Также визитеры объявили, что Хонский теперь не является вором «в законе» и лишается этого статуса.

Вскоре к месту конфликта подоспел известный вор Чихладзе Гурам (Квежович), однако оказать поддержку Джейрану уже не мог. // МК