В Уганде молния убила сразу 10 юных футболистов

Десять детей погибли в Уганде во время грозы, сообщает LADBible со ссылкой на представителя полиции. Отмечается, что 14 детей играли в футбол в городе Аруа. Это было 27 августа.

Гроза началась, когда дети играли на поле в футбол. Они поспешили укрыться под зданием, у которого была соломенная крыша. Но молния попала в дом, 9 детей сразу погибли на месте. Еще один ребенок погиб по пути в больницу. Трое детей ранены. Возраст детей – от 10 до 16 лет.

«Это очень прискорбный и печальный инцидент», — отметила представительница полиции. Она добавила, что в этом районе грозы случаются довольно часто. Глава министерства по ЧС Муса Экверу заявил, что виновными в произошедшем являются инженеры, которые не могли соорудить в здании громоотводы. И распорядился устанавливать их в школах, чтобы история не повторилась. // МК