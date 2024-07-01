В Єрусалимі відбулися сутички на протесті ультраортодоксів-ухилянтів проти військової служби (фото)
Мітингарі підпалювали сміття на вулицях і напали на машину міністра.
Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов’язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
В Єрусалимі на тлі встановлення обов’язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв відбулися сутички між мітингарями та поліціянтами. За даними The Guardian, в неділю із протестами щодо нового законодавства вийшли десятки тисяч людей.
Мітинги почалися в районах, традиційно населених ультраортодоксами, але згодом натовп рушив до центральної частини міста. Демонстранти підпалювали на вулицях сміття і напали на машину міністра будівництва, повідомили в Jerusalem Post.
“Наразі цей інцидент перевіряє відділ внутрішніх розслідувань поліції, і ми діятимемо відповідно до його висновків”, – прокоментували правоохоронці для Jerusalem Post.
- Минулого тижня Верховний суд Ізраїлю постановив, що ультраортодоксальні віряни, як і інші громадяни Ізраїлю, зобов’язані проходити службу в армії. Раніше вони замість цього проходили релігійне навчання.