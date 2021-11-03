Вечеринка в стиле «Игры в кальмара» закончилась перестрелкой и гибелью пяти людей

Члены враждующих группировок устроили перестрелку на мероприятии.

В Панаме во время вечеринки в стиле популярного южнокорейского сериала стримингового сервиса Netflix «Игра в кальмара» погибли пять человек.

Об инциденте пишет La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Трагедия случилась в одном из клубов Санта-Аны. Члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку.

В результате инцидента погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

В ходе спецоперации полиция задержала двоих человек, предположительно, связанных со стрельбой. // УНИАН