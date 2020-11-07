Вибори в США: Байден виграв у Трампа та стане новим президентом

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден набирає необхідні 270 голосів у колегії вибірників і здобуває перемогу на президентських виборах.

Перемогу Байдену принесла Пенсильванія та її 20 вибірників. Загалом станом на 18.30 суботи він отримав 273 голоси вибірників, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Коли завершать підрахунок в інших штатах, зокрема, в Аризоні та Неваді, де він наразі утримує лідерство, ця цифра може збільшитись.

На цей час Джо Байден отримав вже 290 голосів виборців, в той час, як кандидат від Республіканської партії та чинний президент США Дональд Трамп ㅡ 214.

Таким чином, Джо Байден отримав більшість на президентських виборах США у 2020 році, а отже він стане 46-м президентом США.

Дональд Трамп відреагував на результати у Twitter, зазначивши: «Я виграв ці вибори більшістю!»